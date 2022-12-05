В США работают над альтернативой признанию России страной-спонсором терроризма

Государственный секретарь Штатов Энтони Блинкен заявил, что администрация Байдена работает с Конгрессом над тем, чтобы обойти последствия, которые может иметь признание России "государством-спонсором терроризма".

"Что касается санкций, мы ввели беспрецедентные санкции против России, беспрецедентные ограничения по экспортному контролю вместе с десятками стран. Мы сейчас работаем с Конгрессом над законодательством, которое поможет нам обойти некоторые проблемы, связанные с использованием статуса "государства-спонсора терроризма"", что может иметь непредсказуемые последствия".

Отметим, что Европейский парламент во время голосования поддержал резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма.