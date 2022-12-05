Плохой день в календаре. Сегодня годовщина подписания Будапештского меморандума

Сегодня, 5 декабря, исполняется 28 годовщина подписания Будапештского меморандума, документа, ставшего символом игнорирования международного права и в результате разрушения системы безопасности, выстроенной после окончания Второй мировой войны.

Как известно, после провозглашения Независимости в 1991 году на территории Украины в наследство от СССР остался огромный ядерный арсенал. США и их союзники, опасаясь распространения оружия массового уничтожения в мире, сразу же начали давить на Киев, чтобы тот провозгласил безъядерный статус.

В итоге и был рожден Будапештский меморандум – Украина обязалась избавиться от ядерного оружия, в то время как США, Россия и Великобритания – уважать суверенитет Украины и воздерживаться от угрозы силой. В результате других договоренностей, вытекающих из Будапештского меморандума, Украина потеряла 220 стратегических носителей (ракеты РС-18 и РС-22), 44 тяжелых бомбардировщика и 1068 крылатых ракет воздушного базирования большой дальности.

Документ подписали президент Леонид Кучма, Билл Клинтон, Борис Ельцин и премьер-министр Великобритании Джон Мейджор.

Однако, как известно, в 2014 году Россия фактически перечеркнула Меморандум, оккупировав Крым, а также часть Донецкой и Луганской областей. В 2022-м после полномасштабного вторжения о нем еще упоминали, но уже в контексте абсолютно недействующего документа.

Важно добавить, что в английском и украинском текстах меморандума существует разница: тогда как в украинском варианте название звучит как "Меморандум о гарантиях безопасности…", в ​​английском – Memorandum on Security Assurances, то есть "заверения безопасности". В международном праве "заверения" не несут конкретного содержания, поэтому оказалось, что Будапештский меморандум не имел никакого механизма обеспечения безопасности.

В то же время украинская сторона указывает, что документ содержит фразу "Подписано в четырех равно аутентичных экземплярах на украинском, английском и русском языках". Подписи президента США и премьер-министра Великобритании стоят не только под английским текстом, но и украинским и российским, где записаны соответственно "гарантии" и "гарантии".