Макрон считает, что Путин должен быть привлечен к ответственности, но все равно продолжает с ним диалог

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что российского лидера Владимира Путина необходимо преследовать за военные преступления, совершенные в Украине. Об этом он заявил в интервью CBS News. На вопрос журналиста, должен ли Путин быть привлечен к ответственности за эти преступления, Макрон ответил:

"Мы должны собрать все доказательства военных преступлений. И это то, что мы делаем, отправляя в Украину полицейских и экспертов… Мы должны запустить все юридические инициативы. Поэтому мой ответ – да".

В то же время Макрон продолжает настаивать на необходимости поддерживать открытый диалог с Путиным.

"Я всегда поддерживаю регулярные дискуссии и прямой контакт с президентом Путиным, потому что я считаю, что лучший способ возобновить взаимодействие – это сохранить этот прямой канал. Изоляция – это самая плохая вещь, особенно для такого лидера". "Понятно, что Россия, и особенно президент Путин, решили взять на вооружение, по крайней мере, энергию и продовольствие, создав многое – дефицит, нестабильность и инфляцию. И я думаю, что его ставка – это усталость от войны и усталость от санкций. Я думаю, что важно донести месседж, что это украинцам решать, что единственный способ найти решение – это переговоры".