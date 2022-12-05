Макрон считает, что Путин должен быть привлечен к ответственности, но все равно продолжает с ним диалог
Абсурд
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что российского лидера Владимира Путина необходимо преследовать за военные преступления, совершенные в Украине. Об этом он заявил в интервью CBS News. На вопрос журналиста, должен ли Путин быть привлечен к ответственности за эти преступления, Макрон ответил:
"Мы должны собрать все доказательства военных преступлений. И это то, что мы делаем, отправляя в Украину полицейских и экспертов… Мы должны запустить все юридические инициативы. Поэтому мой ответ – да".
В то же время Макрон продолжает настаивать на необходимости поддерживать открытый диалог с Путиным.
"Я всегда поддерживаю регулярные дискуссии и прямой контакт с президентом Путиным, потому что я считаю, что лучший способ возобновить взаимодействие – это сохранить этот прямой канал. Изоляция – это самая плохая вещь, особенно для такого лидера".
"Понятно, что Россия, и особенно президент Путин, решили взять на вооружение, по крайней мере, энергию и продовольствие, создав многое – дефицит, нестабильность и инфляцию. И я думаю, что его ставка – это усталость от войны и усталость от санкций. Я думаю, что важно донести месседж, что это украинцам решать, что единственный способ найти решение – это переговоры".
Популярное сейчас
- Андрей Лунин похвастался новым авто от спонсора Реала. ВИДЕО
- Известно, почему лидер сборной Англии был вынужден экстренно покинуть Катар и вернуться домой
- Два самолета РФ Ту-95 получили повреждения на аэродроме Энгельс – есть информация об атаке БПЛА
- Не может бросить УАФ на произвол судьбы. Павелко на Исполкоме УАФ заявил о давлении со стороны Банковой
- Красотка дня. Сексуальная хорватская супермодель испытывает на прочность законы Катара. ФОТО
- Красотка дня. Эпатажная девушка защитника Милана и сборной Франции. ФОТО