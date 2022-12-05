В ряде областей Украины работает ПВО
Были слышны взрывы
Резниченко Телеграм-канал
По состоянию на 14:25 по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, продолжает звучать воздушная тревога.
Сообщается о работе ПВО в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Одесской областях. Была сбита ракета в Запорожской области. ПВО также работала в Винницкой и Киевской областях. Взрывы слышали и в Черкасской области.
Глава Николаевской ОГА отметил, что украинские летчики "демонстрируют чудеса".
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