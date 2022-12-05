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В ряде областей Украины работает ПВО

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Были слышны взрывы

В ряде областей Украины работает ПВО

Резниченко Телеграм-канал

Новина українською

По состоянию на 14:25 по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, продолжает звучать воздушная тревога.

Сообщается о работе ПВО в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Одесской областях. Была сбита ракета в Запорожской области. ПВО также работала в Винницкой и Киевской областях. Взрывы слышали и в Черкасской области.

Глава Николаевской ОГА отметил, что украинские летчики "демонстрируют чудеса".

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В статье: война с россией ПВО ППО
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