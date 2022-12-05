Россияне ударили по селу в Запорожской области – есть жертвы. Также взрывы слышали еще в трех городах Украины

Оккупанты нанесли ракетный удар по селу Новософиевка Запорожской области. Есть пострадавшие. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

В результате ракетной атаки врага повреждены частные дома мирных жителей. По предварительной информации, есть двое погибших и двое раненых, как уточнил позже председатель Запорожской ОГА Александр Старух.

Также взрывы слышали в Николаеве, Кривом Роге и Виннице, пока достоверно неизвестно, что это было – прилет или работа ПВО.