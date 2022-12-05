Россияне ударили по селу в Запорожской области – есть жертвы. Также взрывы слышали еще в трех городах Украины
Находитесь в укрытии
россми
Оккупанты нанесли ракетный удар по селу Новософиевка Запорожской области. Есть пострадавшие. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
В результате ракетной атаки врага повреждены частные дома мирных жителей. По предварительной информации, есть двое погибших и двое раненых, как уточнил позже председатель Запорожской ОГА Александр Старух.
Также взрывы слышали в Николаеве, Кривом Роге и Виннице, пока достоверно неизвестно, что это было – прилет или работа ПВО.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Известно, почему лидер сборной Англии был вынужден экстренно покинуть Катар и вернуться домой
- Франция и Англия в четвертьфинале, планы Динамо, возвращение Златана. Главные новости за 4 декабря
- Япония - Хорватия. Анонс и прогноз на матч 1/8 Чемпионата мира на 05.12.2022
- Не может бросить УАФ на произвол судьбы. Павелко на Исполкоме УАФ заявил о давлении со стороны Банковой
- Красотка дня. Соблазнительная девушка форварда сборной Австралии. ФОТО
- Красотка дня. Яркая девушка Куртуа на трибунах во время 100-го матча Тибо за сборную. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн