Ракетный удар россиян по Украине: в Одессе раздались взрывы
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фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В понедельник, 5 декабря, Россия в очередной раз совершила массированный ракетный удар по территории Украины. Сначала было немало сообщений об успешной работе ПВО, однако впоследствии появилась информация о поражениях объектов критической инфраструктуры.
В частности, как сообщают СМИ, несколько мощных взрывов прогремели в Одессе и Одесской области. Перед этим сообщалось, что в направлении города летят российские ракеты. Подробной информации об атаке на Одессу пока нет, однако известно, что в городе возникли проблемы с электричеством.
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