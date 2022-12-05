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Первая волна ракет из России ушла, запуски были с трех направлений - Воздушные силы ВСУ

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Возможна новая волна ракет

Первая волна ракет из России ушла, запуски были с трех направлений - Воздушные силы ВСУ

фото из свободных источников

Новина українською

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона сообщил, что Россия выпустила первую волну ракет, однако их может быть несколько, чтобы "запутать" украинскую ПВО.

"Первая волна ракет пошла. Их может быть несколько. Как правило, они могут использовать несколько волн, чтобы рассредоточить ракеты по всей территории Украины и запутать действия украинской противовоздушной обороны", – цитирует Игната Украинская Правда.

Игнат добавил, что запуски традиционно были с Черного моря и кораблей Черноморского флота, Каспия и Волгодонского района Ростовской области.

Ранее сообщалось, что взрывы прогремели в Одессе, Виннице, Кривом Роге, Запорожье, Черкасской и Киевской областях. В некоторых регионах страны есть проблемы с электроснабжением.

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В статье: война с россией
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