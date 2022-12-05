Известно, сколько ракет украинская ПВО сбила над Киевом и на востоке страны
Более двух десятков
Фото: Суспільне Одеса / Автор невідомий
В понедельник, 5 декабря, состоялась очередная массированная ракетная атака россиян по Украине. Известно о «прилетах» ракет в Одессе, Кривом Роге, перебоях с энергоснабжением в Сумской и Житомирской области.
В то же время, украинская система противовоздушной обороны сбила большое количество ракет. Как сообщает Киевская городская военная администрация, над столицей было зафиксировано 10 ракет. Предварительно уничтожены 9, но информация еще уточняется.
Также глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что защитники из воздушного командования "Схід" сбили 15 российских ракет.
Популярное сейчас
- СМИ: Роналду согласовал контракт с новым клубом - известна дата перехода
- Андрей Лунин похвастался новым авто от спонсора Реала. ВИДЕО
- Япония – Хорватия. Прогноз на матч от Роберто Моралеса
- Не может бросить УАФ на произвол судьбы. Павелко на Исполкоме УАФ заявил о давлении со стороны Банковой
- Красотка дня. Яркая девушка Куртуа на трибунах во время 100-го матча Тибо за сборную. ФОТО
- Красотка дня. Эпатажная девушка защитника Милана и сборной Франции. ФОТО