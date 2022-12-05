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Известно, сколько ракет украинская ПВО сбила над Киевом и на востоке страны

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Более двух десятков

Известно, сколько ракет украинская ПВО сбила над Киевом и на востоке страны

Фото: Суспільне Одеса / Автор невідомий

Новина українською

В понедельник, 5 декабря, состоялась очередная массированная ракетная атака россиян по Украине. Известно о «прилетах» ракет в Одессе, Кривом Роге, перебоях с энергоснабжением в Сумской и Житомирской области.

В то же время, украинская система противовоздушной обороны сбила большое количество ракет. Как сообщает Киевская городская военная администрация, над столицей было зафиксировано 10 ракет. Предварительно уничтожены 9, но информация еще уточняется.

Также глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что защитники из воздушного командования "Схід" сбили 15 российских ракет.

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В статье: война с россией
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