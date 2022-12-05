Шмигаль рассказал, в каких областях российские ракеты попали в энергообъекты

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что, несмотря на последнюю массированную ракетную атаку россиян, энергетическая система страны функционирует и остается целостной.

"Были попадания в энергообъекты в Киевской, Винницкой, Одесской областях. В некоторых регионах вынужденно были применены экстренные отключения для сбалансирования системы и избегания аварий. Спасатели уже работают над ликвидацией последствий атаки, чтобы вернуть свет в каждый дом", сообщил глава украинского правительства.

Шмигаль подметил, что очередной массированный ракетный удар Россия нанесла в годовщину подписания Будапештского меморандума: "Демонстрируют миру, какой из них надежный гарант безопасности. Так что полагаемся на Вооруженные Силы Украины и наших спасателей. Верим в победу и в справедливое возмездие для российских террористов".

Ранее сообщалось, сколько сил ПВО сбили ракет за понедельник, 5 декабря.