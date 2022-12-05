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РФ на официальном уровне подтвердила удар по двум аэродромам. Говорят, что "незначительно повреждена обшивка" самолетов

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Далеко в тылу страны

РФ на официальном уровне подтвердила удар по двум аэродромам. Говорят, что "незначительно повреждена обшивка" самолетов

фото з відкритих джерел

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Российская Федерация на официальном уровне признала удар по аэродромам "Дягилево" и "Энгельс". Об этом сообщает пропагандистское издание РИА Новости.

"Киевский режим утром 5 декабря попытался нанести удары реактивными беспилотниками по аэродромам "Дягилево" и "Энгельс". Средствами ПВО украинские БПЛА, летевшие на малой высоте в Рязанской и Саратовской области, были перехвачены, сообщает Минобороны РФ.

В результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков украинских БПЛА была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов", - говорится в сообщении.

В то же время, в неофициальных пабликах распространяется информация о том, что выведено из строя от двух до восьми стратегических бомбардировщиков РФ, в том числе участвовавших в массированных обстрелах гражданской инфраструктуры Украины.

Также российские пропагандисты пишут о том, что Украина якобы совершила атаку на аэродромы советскими беспилотниками "Стриж".

Добавим также, что расстояние от аэродрома Энгельс до ближайшей подконтрольной точки Украины – более 600 км.

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В статье: война с россией
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Комментарии (1)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
05.12.2022 в 21:14
Коцап це патологічна брехлива тварина
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