РФ на официальном уровне подтвердила удар по двум аэродромам. Говорят, что "незначительно повреждена обшивка" самолетов
Далеко в тылу страны
фото з відкритих джерел
Российская Федерация на официальном уровне признала удар по аэродромам "Дягилево" и "Энгельс". Об этом сообщает пропагандистское издание РИА Новости.
"Киевский режим утром 5 декабря попытался нанести удары реактивными беспилотниками по аэродромам "Дягилево" и "Энгельс". Средствами ПВО украинские БПЛА, летевшие на малой высоте в Рязанской и Саратовской области, были перехвачены, сообщает Минобороны РФ.
В результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков украинских БПЛА была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов", - говорится в сообщении.
В то же время, в неофициальных пабликах распространяется информация о том, что выведено из строя от двух до восьми стратегических бомбардировщиков РФ, в том числе участвовавших в массированных обстрелах гражданской инфраструктуры Украины.
Также российские пропагандисты пишут о том, что Украина якобы совершила атаку на аэродромы советскими беспилотниками "Стриж".
Добавим также, что расстояние от аэродрома Энгельс до ближайшей подконтрольной точки Украины – более 600 км.
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