"Деградация военной инфраструктуры". В Украине отреагировали на обвинения РФ в ударах по аэродромам
Где базировались носители ядерного оружия
Ілюстраційне фото - Getty Images, рештки Су-34 біля Чернігова
В понедельник, 5-го декабря, раздались взрывы на двух аэродромах в тылу России. Речь идет о "Дягилеве" и "Энгельсе", от которых до ближайшей точки Украины (подконтрольной) более 600 км. Как отмечают росСМИ, ссылаясь на заявление министерства обороны, повреждены два самолета-носителя стратегического вооружения.
Россия обвинила в атаке Украину. В Украине, в свою очередь, отреагировали.
"Постоянный беспорядок, "хлопок" на военных объектах – свидетельство деградации военной инфраструктуры и оборонного комплекса, который мы наблюдаем на территории РФ. Очевидно, что эта деградация только набирает обороты. Все остальное мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть", - заявил спикер ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.
Отметим, что по неофициальной информации могут быть выведены из строя восемь самолетов-бомбардировщиков. Некоторые из них могут являться носителями ядерного оружия.
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