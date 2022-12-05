"Деградация военной инфраструктуры". В Украине отреагировали на обвинения РФ в ударах по аэродромам

В понедельник, 5-го декабря, раздались взрывы на двух аэродромах в тылу России. Речь идет о "Дягилеве" и "Энгельсе", от которых до ближайшей точки Украины (подконтрольной) более 600 км. Как отмечают росСМИ, ссылаясь на заявление министерства обороны, повреждены два самолета-носителя стратегического вооружения.

Россия обвинила в атаке Украину. В Украине, в свою очередь, отреагировали.

"Постоянный беспорядок, "хлопок" на военных объектах – свидетельство деградации военной инфраструктуры и оборонного комплекса, который мы наблюдаем на территории РФ. Очевидно, что эта деградация только набирает обороты. Все остальное мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть", - заявил спикер ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

Отметим, что по неофициальной информации могут быть выведены из строя восемь самолетов-бомбардировщиков. Некоторые из них могут являться носителями ядерного оружия.