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Зеленский: Если что-то просто подписать с российскими террористами – мира не будет

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Видеообращение главы государства

Зеленский: Если что-то просто подписать с российскими террористами – мира не будет

Zelenskiy / Official

UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к нации по итогам очередных суток полномасштабной войны с Россией. Напомним, что сегодня, 5-го декабря, РФ нанесла очередной массированный ракетный удар по инфраструктуре Украины, выпустив около 70-ти рекорд. Более 60-ти из них были сбиты силами ПВО.

"Сегодняшней ракетной атакой Россия отметила очередную годовщину подписания Будапештского меморандума. Документа, чья судьба дает ответы на многие и нынешние вопросы о России.

Что-то просто подписать с этими террористами – мира не будет. Что-то просто согласовать с ними – точно нарушат. Отдать России хотя бы один из элементов безопасности других – означает новую войну.

Потому и нужно принципиальное продолжение существующей политики добросовестных государств мира: только демонтаж российских террористических возможностей, только освобождение всей нашей земли и только привлечение убийц к ответственности может дать мир.

Верю, придем к этому.

Слава всем, кто защищает Украину! Спасибо каждому и каждой, кто помогает нашему государству выстоять против российского террора!

Вечная память всем, чью жизнь унесли террористы!

Слава Украине!", - сказал Зеленский.

Смотрите полное видеообращение главы государства.

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В статье: война с россией
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