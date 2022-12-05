Зеленский: Если что-то просто подписать с российскими террористами – мира не будет

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к нации по итогам очередных суток полномасштабной войны с Россией. Напомним, что сегодня, 5-го декабря, РФ нанесла очередной массированный ракетный удар по инфраструктуре Украины, выпустив около 70-ти рекорд. Более 60-ти из них были сбиты силами ПВО.

"Сегодняшней ракетной атакой Россия отметила очередную годовщину подписания Будапештского меморандума. Документа, чья судьба дает ответы на многие и нынешние вопросы о России.

Что-то просто подписать с этими террористами – мира не будет. Что-то просто согласовать с ними – точно нарушат. Отдать России хотя бы один из элементов безопасности других – означает новую войну.

Потому и нужно принципиальное продолжение существующей политики добросовестных государств мира: только демонтаж российских террористических возможностей, только освобождение всей нашей земли и только привлечение убийц к ответственности может дать мир.

Верю, придем к этому.

Слава всем, кто защищает Украину! Спасибо каждому и каждой, кто помогает нашему государству выстоять против российского террора!

Вечная память всем, чью жизнь унесли террористы!

Слава Украине!", - сказал Зеленский.