Зеленский: Если что-то просто подписать с российскими террористами – мира не будет
Видеообращение главы государства
Zelenskiy / Official
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к нации по итогам очередных суток полномасштабной войны с Россией. Напомним, что сегодня, 5-го декабря, РФ нанесла очередной массированный ракетный удар по инфраструктуре Украины, выпустив около 70-ти рекорд. Более 60-ти из них были сбиты силами ПВО.
"Сегодняшней ракетной атакой Россия отметила очередную годовщину подписания Будапештского меморандума. Документа, чья судьба дает ответы на многие и нынешние вопросы о России.
Что-то просто подписать с этими террористами – мира не будет. Что-то просто согласовать с ними – точно нарушат. Отдать России хотя бы один из элементов безопасности других – означает новую войну.
Потому и нужно принципиальное продолжение существующей политики добросовестных государств мира: только демонтаж российских террористических возможностей, только освобождение всей нашей земли и только привлечение убийц к ответственности может дать мир.
Верю, придем к этому.
Слава всем, кто защищает Украину! Спасибо каждому и каждой, кто помогает нашему государству выстоять против российского террора!
Вечная память всем, чью жизнь унесли террористы!
Слава Украине!", - сказал Зеленский.
Смотрите полное видеообращение главы государства.
Популярное сейчас
- Япония - Хорватия 1:1, пен. 1:3. Короли овертаймов
- Известно, сколько ракет украинская ПВО сбила над Киевом и на востоке страны
- СМИ: Роналду согласовал контракт с новым клубом - известна дата перехода
- Воздушные силы Украины поблагодарили Норвегию за ПВО NASAMS оригинальным роликом
- Красотка дня. Соблазнительная девушка форварда сборной Австралии. ФОТО
- Красотка дня. Яркая девушка Куртуа на трибунах во время 100-го матча Тибо за сборную. ФОТО