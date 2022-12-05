Президент Украины сообщил, сколько людей погибло в результате очередной российской ракетной атаки
Очередной террористический акт против мирного населения
арт
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, сколько людей погибло из-за очередной массированной ракетной атаки России по Украине. Напомним, что сегодня, 5-го декабря, РФ выпустила по Украине около 70-ти ракет, более 60-ти из которых были обезврежены силами ПВО.
"В результате сегодняшнего ракетного удара погибли четыре человека", — сообщил Владимир Зеленский.
Добавим, что также президент Украины сказал, что какие-либо документы, подписанные с Россией, не дадут гарантий мира.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Ukraine NOW
Популярное сейчас
- Бразилия – Южная Корея. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022
- Известно, сколько ракет украинская ПВО сбила над Киевом и на востоке страны
- СМИ: Ворскла планирует продать Ризныка
- Тайсон Фьюри - Дерек Чисора: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Красотка дня. Соблазнительная девушка форварда сборной Австралии. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная подруга главного открытия чемпионата мира Коди Гакпо. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн