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Президент Украины сообщил, сколько людей погибло в результате очередной российской ракетной атаки

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Очередной террористический акт против мирного населения

Президент Украины сообщил, сколько людей погибло в результате очередной российской ракетной атаки

арт

UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, сколько людей погибло из-за очередной массированной ракетной атаки России по Украине. Напомним, что сегодня, 5-го декабря, РФ выпустила по Украине около 70-ти ракет, более 60-ти из которых были обезврежены силами ПВО.

"В результате сегодняшнего ракетного удара погибли четыре человека", — сообщил Владимир Зеленский.

Добавим, что также президент Украины сказал, что какие-либо документы, подписанные с Россией, не дадут гарантий мира.

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В статье: война с россией
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Источник:
Ukraine NOW

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