Президент Украины сообщил, сколько людей погибло в результате очередной российской ракетной атаки

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, сколько людей погибло из-за очередной массированной ракетной атаки России по Украине. Напомним, что сегодня, 5-го декабря, РФ выпустила по Украине около 70-ти ракет, более 60-ти из которых были обезврежены силами ПВО.

"В результате сегодняшнего ракетного удара погибли четыре человека", — сообщил Владимир Зеленский.

Добавим, что также президент Украины сказал, что какие-либо документы, подписанные с Россией, не дадут гарантий мира.