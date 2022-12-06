В Курске горит военный аэродром. Россияне снова говорят об ударе беспилотника

Ночью вторника, 6 декабря на военном аэродроме в Курске произошел масштабный пожар.

В социальных сетях уже много видео, на которых заметен огонь, при этом в городе раздается сирена.

Инцидент прокомментировал губернатор Курской области Роман Старовойт. Он заявил, что "в результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель". По его словам, никто не пострадал, все службы работают на месте.

Отметим, что масштабные ЧП случаются на российских военных аэродромах второй день подряд. В понедельник в результате удара беспилотника по аэродрому Энгельс в Саратове были повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-95, а на аэродроме Дягилево в Рязани поврежден бомбардировщик Ту-22М, при этом погибли трое российских военных.

В обоих случаях российская сторона обвинила ВСУ.