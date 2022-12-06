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В Курске горит военный аэродром. Россияне снова говорят об ударе беспилотника

Общие новости
(1 голосов)

Это уже третий за два дня

В Курске горит военный аэродром. Россияне снова говорят об ударе беспилотника

фото з відкритих джерел

Новина українською

Ночью вторника, 6 декабря на военном аэродроме в Курске произошел масштабный пожар.

В социальных сетях уже много видео, на которых заметен огонь, при этом в городе раздается сирена.

Инцидент прокомментировал губернатор Курской области Роман Старовойт. Он заявил, что "в результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель". По его словам, никто не пострадал, все службы работают на месте.

Отметим, что масштабные ЧП случаются на российских военных аэродромах второй день подряд. В понедельник в результате удара беспилотника по аэродрому Энгельс в Саратове были повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-95, а на аэродроме Дягилево в Рязани поврежден бомбардировщик Ту-22М, при этом погибли трое российских военных.

В обоих случаях российская сторона обвинила ВСУ.

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В статье: война с россией
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Комментарии (2)
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
06.12.2022 в 08:28
Що, знову не там покурили? У Курську "бавовна", міхалков у кобздона. Гарно день розпочався.
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0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
06.12.2022 в 09:21
Окочурилась недоаристократична підстилка !? Шикардос !
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0
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