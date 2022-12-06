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Россияне выпустили по Украине 70 ракет в понедельник, сбита львиная доля

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Атаковали по трем направлениям

Россияне выпустили по Украине 70 ракет в понедельник, сбита львиная доля

В останній атаці було задіяно 8 Ту-95, фото - Getty Images

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В понедельник, 5 декабря Россия нанесла массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Как сообщает командование Воздушных сил ВСУ, всего выпущено более 70 ракет.

По предварительной информации, пуски 38 крылатых ракет Х-101/Х-555 производились из восьми самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря и Волгодонска Ростовской области.

Также противник нанес удар 22 крылатыми ракетами типа «Калибр» с кораблей Черноморского флота.

Кроме того, из акватории Черного моря Украину атаковали дальние бомбардировщики Ту-22м3 тремя крылатыми ракетами Х-22, а также истребители Су-35 шестью управляемыми авиационными ракетами Х-59 и одной Х-31П.

Как сообщает Генштаб ВСУ, было сбито более 60 ракет оккупантов. К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, авиация, мобильные огневые группы Воздушных Сил ВС Украины и другие составляющие Сил обороны.

Вместе с тем, как сообщалось ранее, под поражение попали жилые дома и объекты критической инфраструктуры Винницкой, Киевской, Николаевской, Одесской и других областей Украины.

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В статье: война с россией
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