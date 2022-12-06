"Бок о бок со мной – лучшие". Главнокомандующий поздравил наших воинов с Днем ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный поздравил воинов с их праздником:

"О чем я думаю, а точнее, о ком я думаю в День Вооруженных Сил Украины? Прежде всего, о павших собратьях и сестрах и об их семьях. Эти мысли разрывают мое сердце как Главнокомандующего и как отца, мужа и сына. Они заставляют постоянно оглядываться на пройденный нами путь длиной почти 9 лет, это путь воинов, путь людей, которые имеют смелость и достоинство избрать свободу. Он залит кровью, полон страданий и болей. Но именно он ведет нас вперед, чтобы отомстить и победить. Не оставляет места для страха или уныния".

"Каждый день, осознавая цену, которую мы платим за свободу, я собираю всю волю в кулак, чтобы хватило сил преодолеть агрессора и отбить у него желание когда-либо в будущем посягать на нашу свободу. Я знаю, что бок о бок со мной – лучшие. Крепче стали, ожесточеннее огня, сильнее любой стихии. Сердца украинских воинов сражаются в унисон с сердцами миллионов сограждан и всех свободолюбивых людей мира".

"Дорогие солдаты, сержанты и офицеры, работники и ветераны Вооруженных Сил! Я горд служить своему государству бок о бок с вами. Горд быть вашим Главнокомандующим в это тяжелое время. Я верю в каждого из вас и в нашу Победу. Сердечно поздравляю с Днем Вооруженных Сил Украины! Желаю быстрого восстановления раненым воинам! Всем, кто в строю, – сил и стойкости, вдохновения и радости, победного мира! Слава Вооруженным Силам Украины!"