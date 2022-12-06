Россияне в понедельник пытались наступать только в Донецкой области - Генштаб
ВСУ заставляют врага обороняться
Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке вторника, 6 декабря, сообщает, что российская армия продолжает вести наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях, активно применяя авиацию.
Если в последнее время Генштаб сообщал об атаках россиян в Луганской и Донецкой областях, то на этот раз подразделения Сил обороны отражали попытки наступления только в Донецкой области. В частности, оккупанты безуспешно атаковали в районах населенных пунктов: Верхнекаменское, Бахмут, Андреевка, Яковлевка, Соледар, Курдюмовка, Красногоровка.
Всего за понедельник враг нанес 17 авиационных ударов и совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня. При этом россияне продолжают обороняться на Купянском, Лиманском, Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях. Совершает танковые и артиллерийские обстрелы населенных пунктов, граничащих с линией столкновения.
Между тем, авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 5 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в сутки поразили 2 пункта управления, 8 районов сосредоточения личного состава и важный объект противника.
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