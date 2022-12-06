Спикер командования Воздушных Сил ВСУ: Сегодня Россия может нанести новый ракетный удар

Россия может нанести новый ракетный удар по территории Украины уже во вторник, 6 декабря, поэтому украинцам следует помнить об опасности с воздуха. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

"Могут повторить сегодня. Во-первых, праздник, День ВСУ. Во-вторых, видим такие тенденции, что 10-11 октября, 17-18 октября наносили удары один день, на второй наносили удары несколько меньше, но все-таки наносили".

"Надо быть к этому готовым. Вся нация украинская должна жить в таких реалиях, без паники, с холодным умом. А ВСУ будут делать то, что делают лучше всего – защищать граждан, свое государство".