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Ночью россияне обстреляли Никополь и пригород Запорожья, есть разрушения

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Проклятые нелюди

Ночью россияне обстреляли Никополь и пригород Запорожья, есть разрушения

Резниченко Telegram-канал

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В Днепропетровской области россияне всю ночь держали под прицелом своей тяжелой артиллерии Никополь, Красногригорьевскую и Марганецкую громады. В мирные города и деревни прилетели около 50 вражеских снарядов. Обошлось без погибших и раненых.

В Никополе изуродовано более 10 частных домов, хозяйственные постройки, газопроводы и линия электропередач. В Красногригорьевской громаде перебита линия электропередач, питавшая насосную станцию местного водоканала. Более 9 000 семей из нескольких поселков и деревень остались без воды. Энергетики уже приступили к работе. В Марганецкой громаде повреждены частные дома и газопровод.

В ночь на 6 декабря российско-оккупационные войска нанесли ракетный удар по пригороду Запорожья. В результате обстрела есть разрушения. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Старух. По его словам, одна из ракет попала по территории Степненской территориальной громады. В результате чего повреждены объекты критической инфраструктуры и жилые дома. По предварительной информации, люди не пострадали.

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В статье: война с россией Виталий Ким Николай Лукашук Валентин Резниченко Александр Старух Анатолий Куртев
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