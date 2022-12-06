Ночью россияне обстреляли Никополь и пригород Запорожья, есть разрушения
Проклятые нелюди
Резниченко Telegram-канал
В Днепропетровской области россияне всю ночь держали под прицелом своей тяжелой артиллерии Никополь, Красногригорьевскую и Марганецкую громады. В мирные города и деревни прилетели около 50 вражеских снарядов. Обошлось без погибших и раненых.
В Никополе изуродовано более 10 частных домов, хозяйственные постройки, газопроводы и линия электропередач. В Красногригорьевской громаде перебита линия электропередач, питавшая насосную станцию местного водоканала. Более 9 000 семей из нескольких поселков и деревень остались без воды. Энергетики уже приступили к работе. В Марганецкой громаде повреждены частные дома и газопровод.
В ночь на 6 декабря российско-оккупационные войска нанесли ракетный удар по пригороду Запорожья. В результате обстрела есть разрушения. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Старух. По его словам, одна из ракет попала по территории Степненской территориальной громады. В результате чего повреждены объекты критической инфраструктуры и жилые дома. По предварительной информации, люди не пострадали.
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