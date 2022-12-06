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Латвия отобрала лицензию у российского оппозиционного канала Дождь

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История о "хороших русских"

Латвия отобрала лицензию у российского оппозиционного канала Дождь

Фото з відкритих джерел

Новина українською

Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) Латвии решил отменить разрешение на вещание российского телеканала "ТВ Дождь".

Об этом в среду сообщил глава NEPLP Иварс Аболиньш. По его словам, разрешение на вещание отменено в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку.

Дождь исчезнет из эфира в четверг, 8 декабря.

В NEPLP «убеждены, что руководство ТВ «Дождь» не понимало ни характера, ни тяжести каждого отдельного нарушения, ни какой-либо совокупности нарушений». Аболиньш написал в Twitter, что «законы Латвии должны соблюдать и уважать все».

Напомним, Дождь, давно позиционирующий себя оппозиционным, якобы осудил войну и был запрещен за поребриком. Журналисты телеканала уехали в Европу и открыли студию в Латвии, чтобы доказывать европейцам о невинности рядовых россиян. Однако регулярно попадали в скандалы, показывая Крым частью РФ и называя российскую армию "нашей". Последний из них произошел в начале декабря, когда один из ведущих телеканала призвал россиян писать о нарушениях во время мобилизации и оговорился о том, что канал помогает в обеспечении российских солдат.

Руководство Дождя пыталось оправдаться и уволило журналиста, однако власти Латвии это в итоге не убедило.

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В статье: война с россией
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