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РФ обсуждает с МАГАТЭ создание "зоны безопасности" вокруг ЗАЭС, но контроль при этом не отдаст

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Подлые циничные имперцы

РФ обсуждает с МАГАТЭ создание "зоны безопасности" вокруг ЗАЭС, но контроль при этом не отдаст

Енергоатом

Новина українською

В министерстве иностранных дел России подтвердили, что ведут переговоры с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) для создания "зоны безопасности" вокруг Запорожской АЭС.

В то же время в России заявляют, что не отдадут контроль над станцией какой-либо другой стороне. Об этом говорится в сообщении официального представительства МИД России марии захаровой.

Никаких прямых переговоров между РФ и Украиной по поводу "зоны безопасности" вокруг ЗАЭС нет, но Россия обсуждает возможные пункты декларации о создании такой зоны с Секретариатом МАГАТЭ, "который, в свою очередь, пытается взаимодействовать с Украиной".

В то же время, спикер украинского президента Сергей Никифоров подчеркнул, что позиция Украины остается неизменной, ЗАЭС должна вернуться под контроль Украины и быть полностью демилитаризованной.

Отметим, что несколько дней назад гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью La Repubblica заявил, что в переговорах о "зоне безопасности" вокруг Запорожской АЭС "достигнут серьезный прогресс".

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В статье: война с россией ЗАЭС Запорожская АЭС Мария Захарова
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Источник:
mid.ru

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