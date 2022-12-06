РФ обсуждает с МАГАТЭ создание "зоны безопасности" вокруг ЗАЭС, но контроль при этом не отдаст

В министерстве иностранных дел России подтвердили, что ведут переговоры с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) для создания "зоны безопасности" вокруг Запорожской АЭС.

В то же время в России заявляют, что не отдадут контроль над станцией какой-либо другой стороне. Об этом говорится в сообщении официального представительства МИД России марии захаровой.

Никаких прямых переговоров между РФ и Украиной по поводу "зоны безопасности" вокруг ЗАЭС нет, но Россия обсуждает возможные пункты декларации о создании такой зоны с Секретариатом МАГАТЭ, "который, в свою очередь, пытается взаимодействовать с Украиной".

В то же время, спикер украинского президента Сергей Никифоров подчеркнул, что позиция Украины остается неизменной, ЗАЭС должна вернуться под контроль Украины и быть полностью демилитаризованной.

Отметим, что несколько дней назад гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью La Repubblica заявил, что в переговорах о "зоне безопасности" вокруг Запорожской АЭС "достигнут серьезный прогресс".