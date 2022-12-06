В Укроборонпроме показали, как создаются украинские "подарки" для российских оккупантов

Военный обозреватель Роман Бочкала показал в своем Telegram-канале, как заводы государственного концерна "Укроборонпром" производят 122 мм, 152 мм и 155 мм снаряды для артиллерии ВСУ.

Отметим, что снаряды 155 мм – это самый распространенный калибр артиллерийских снарядов универсального стандарта НАТО. Чаще всего он используется в полевых орудиях, гаубицах.

При этом снаряды 122-мм – традиционный калибр советской полевой артиллерии. Орудие, которое стреляло такими снарядами, использовалось еще во время Первой мировой войны. Снаряды 152 мм – это популярный калибр снарядов современной российской армии. Такие снаряды оставляют глубокие воронки на местах прилета.