NYT: Удар по аэродрому РФ координировал спецназ ВСУ. В ISW и разведке Британии дали интересный прогноз
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Maxar
Беспилотники, атаковавшие российские авиабазы в Дягилеве и Энгельсе, запустили из Украины, пишет The New York Times со ссылкой на источники. По меньшей мере, один из ударов наводило спецподразделение вблизи базы.
Украина в понедельник совершила атаки беспилотниками на аэродромы в России, одну из них координировали спецназовцы, об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, говорящего на условиях анонимности.
Произошедшие 5 декабря взрывы на двух стратегических аэродромах в России могут сорвать кампанию Кремля по нанесению массированных ракетных ударов по объектам инфраструктуры и энергосетей Украины. Об этом идет речь в материале аналитиков Института изучения войны.
Военное командование РФ, вероятно, постарается найти "ответственных" офицеров за взрывы на авиабазе "Энгельс" и применить к ним суровые санкции. Кроме того, бомбардировщики с пострадавшей авиабазы могут перебросить на другие аэродромы. Об этом говорится в сводке военной разведки Великобритании, обнародованной утром 6 декабря.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 06 December 2022— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) December 6, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/H99TeeDMlA
???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/qU1yDl91Au
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