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NYT: Удар по аэродрому РФ координировал спецназ ВСУ. В ISW и разведке Британии дали интересный прогноз

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NYT: Удар по аэродрому РФ координировал спецназ ВСУ. В ISW и разведке Британии дали интересный прогноз

Maxar

Новина українською

Беспилотники, атаковавшие российские авиабазы в Дягилеве и Энгельсе, запустили из Украины, пишет The New York Times со ссылкой на источники. По меньшей мере, один из ударов наводило спецподразделение вблизи базы.

Украина в понедельник совершила атаки беспилотниками на аэродромы в России, одну из них координировали спецназовцы, об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, говорящего на условиях анонимности.

Произошедшие 5 декабря взрывы на двух стратегических аэродромах в России могут сорвать кампанию Кремля по нанесению массированных ракетных ударов по объектам инфраструктуры и энергосетей Украины. Об этом идет речь в материале аналитиков Института изучения войны.

Военное командование РФ, вероятно, постарается найти "ответственных" офицеров за взрывы на авиабазе "Энгельс" и применить к ним суровые санкции. Кроме того, бомбардировщики с пострадавшей авиабазы могут перебросить на другие аэродромы. Об этом говорится в сводке военной разведки Великобритании, обнародованной утром 6 декабря.

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В статье: война с россией британская разведка Разведка Британии Институт изучения войны ISW The New York Times
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Источник:
NYT

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