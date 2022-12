NYT: Удар по аэродрому РФ координировал спецназ ВСУ. В ISW и разведке Британии дали интересный прогноз

Беспилотники, атаковавшие российские авиабазы в Дягилеве и Энгельсе, запустили из Украины, пишет The New York Times со ссылкой на источники. По меньшей мере, один из ударов наводило спецподразделение вблизи базы.

Украина в понедельник совершила атаки беспилотниками на аэродромы в России, одну из них координировали спецназовцы, об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, говорящего на условиях анонимности.

Произошедшие 5 декабря взрывы на двух стратегических аэродромах в России могут сорвать кампанию Кремля по нанесению массированных ракетных ударов по объектам инфраструктуры и энергосетей Украины. Об этом идет речь в материале аналитиков Института изучения войны.

Военное командование РФ, вероятно, постарается найти "ответственных" офицеров за взрывы на авиабазе "Энгельс" и применить к ним суровые санкции. Кроме того, бомбардировщики с пострадавшей авиабазы могут перебросить на другие аэродромы. Об этом говорится в сводке военной разведки Великобритании, обнародованной утром 6 декабря.

