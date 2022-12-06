Минреинтеграции: В Украину вернули тела еще почти полусотни павших защитников

Офис Уполномоченного по пропавшим без вести совместно с силовыми структурами продолжает возвращать домой погибших защитников. Сегодня состоялась очередная передача тел героев – в Украину вернули 49 погибших.

"Сейчас совместно с силовыми структурами делаем все возможное для возвращения тел защитников. Постоянно продолжаются работы по отработке локаций, где, вероятно, находятся тела погибших защитников. Спасибо каждому, кто приобщается к этим сверхсложным процессам, ведь для родных наших защитников очень важно достойно попрощаться с ними", – подчеркнул Олег Котенко.

С момента назначения Уполномоченному из пропавших без вести удалось вернуть домой тела 827 защитников, отдавших свою жизнь за независимость Украины.