Минреинтеграции: В Украину вернули тела еще почти полусотни павших защитников
Герои не умирают
Резниченко Телеграм-канал
Офис Уполномоченного по пропавшим без вести совместно с силовыми структурами продолжает возвращать домой погибших защитников. Сегодня состоялась очередная передача тел героев – в Украину вернули 49 погибших.
"Сейчас совместно с силовыми структурами делаем все возможное для возвращения тел защитников. Постоянно продолжаются работы по отработке локаций, где, вероятно, находятся тела погибших защитников. Спасибо каждому, кто приобщается к этим сверхсложным процессам, ведь для родных наших защитников очень важно достойно попрощаться с ними", – подчеркнул Олег Котенко.
С момента назначения Уполномоченному из пропавших без вести удалось вернуть домой тела 827 защитников, отдавших свою жизнь за независимость Украины.
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