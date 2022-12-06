Госсекретарь США: Москва ищет фиктивный выход из ситуации, чтобы отдохнуть и напасть снова

Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на мероприятии, организованном Wall Street Journal, выразил сомнения по поводу перспектив мирных переговоров между Россией и Украиной.

По его словам, Россия «пытается найти выход, фиктивный выход из ситуации в стиле "о, давайте прекратим огонь, давайте заморозим ситуацию, получим замороженный конфликт, никогда не будем вести переговоры о захваченных территориях, будем удерживать позиции, отдохнем, перегруппируемся, а потом опять нападем"».

Глава американской дипломатии также подчеркнул, что США остаются сосредоточенными на том, чтобы и помогать Украины: «дальше делать то, что мы делали, то есть все возможное, чтобы у Украины было все необходимое для самообороны, все, что ей нужно для противостояния российской агрессии, возвращения территорий, захваченных после 24 февраля, и также принимать все меры, чтобы она получала экономическую и гуманитарную поддержку, чтобы справиться с тем, что происходит в стране каждый день».

При этом Блинкен напомнил о главном принципе для США - не предпринимать никаких действий, касающихся Украины, без участия Украины.

«И это означает, что, прежде всего, украинцы принимают решение, в каком направлении они хотят двигаться, когда и как они хотят двигаться, но с нашей поддержкой и поддержкой десятков стран во всем мире», – указал госсекретарь.

По его словам, Россия, фактически, пыталась стереть идентичность Украины как независимой страны, вновь включить ее в состав России. «Это им не удалось и не удастся», - подчеркнул Блинкен, назвав российские вооруженные силы, «в целом, не вполне эффективными подразделениями».