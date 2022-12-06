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Венгрия заблокировала 18 млрд евро для Киева от ЕС – страна также отказалась тренировать воинов ВСУ

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С такими "партнерами" враги не нужны

Венгрия заблокировала 18 млрд евро для Киева от ЕС – страна также отказалась тренировать воинов ВСУ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 6 декабря, в Брюсселе прошла встреча министров финансов стран-членов ЕС. Венгрия блокирует выделение Европейским Союзом пакета макрофинансовой помощи для Украины на сумму 18 млрд евро.

"Как ожидалось – сегодня в Брюсселе на встрече министров финансов стран-членов ЕС не было "зеленого света" по отношению к 18 миллиардам евро для Украины. Венгрия до сих пор блокирует для того, чтобы обеспечить свое собственное финансирование", – сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.

Он добавил, что прошли очень эмоциональные дебаты, во время которых все подвергли критике Будапешт, но это не принесло результата.

Венгрия отказалась проводить военные учения для украинских бойцов. Такое решение государственный секретарь по двустороннему сотрудничеству МИД Тамаш Менцер объяснил просто, что его страна хочет "двигаться к миру, а не войне".

"Некоторые европейские страны тренируют украинских военных. В Венгрии – нет. Мы сказали "нет". Мы хотим двигаться не к войне, а к миру".

В комментариях под собственной корреспонденцией чиновник отметил, что считает подобное заявление "языком мира".

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В статье: война с россией Виктор Орбан
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