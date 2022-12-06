Венгрия заблокировала 18 млрд евро для Киева от ЕС – страна также отказалась тренировать воинов ВСУ
С такими "партнерами" враги не нужны
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 6 декабря, в Брюсселе прошла встреча министров финансов стран-членов ЕС. Венгрия блокирует выделение Европейским Союзом пакета макрофинансовой помощи для Украины на сумму 18 млрд евро.
"Как ожидалось – сегодня в Брюсселе на встрече министров финансов стран-членов ЕС не было "зеленого света" по отношению к 18 миллиардам евро для Украины. Венгрия до сих пор блокирует для того, чтобы обеспечить свое собственное финансирование", – сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.
Он добавил, что прошли очень эмоциональные дебаты, во время которых все подвергли критике Будапешт, но это не принесло результата.
As expected - no green light on the 18 billion eu funds for #Ukraine when EU finance minsters met in Brussels today. #Hungary still blocking in order to secure its own eu funds. Very emotional debate in which Budapest was slammed by everyone but to no avail.#Russia— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 6, 2022
Венгрия отказалась проводить военные учения для украинских бойцов. Такое решение государственный секретарь по двустороннему сотрудничеству МИД Тамаш Менцер объяснил просто, что его страна хочет "двигаться к миру, а не войне".
"Некоторые европейские страны тренируют украинских военных. В Венгрии – нет. Мы сказали "нет". Мы хотим двигаться не к войне, а к миру".
В комментариях под собственной корреспонденцией чиновник отметил, что считает подобное заявление "языком мира".
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