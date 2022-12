Венгрия заблокировала 18 млрд евро для Киева от ЕС – страна также отказалась тренировать воинов ВСУ

Сегодня, 6 декабря, в Брюсселе прошла встреча министров финансов стран-членов ЕС. Венгрия блокирует выделение Европейским Союзом пакета макрофинансовой помощи для Украины на сумму 18 млрд евро.

Он добавил, что прошли очень эмоциональные дебаты, во время которых все подвергли критике Будапешт, но это не принесло результата.

As expected - no green light on the 18 billion eu funds for #Ukraine when EU finance minsters met in Brussels today. #Hungary still blocking in order to secure its own eu funds. Very emotional debate in which Budapest was slammed by everyone but to no avail.#Russia