"Я жене столько раз не признавался в любви". Роман Зозуля поздравил военных с Днем ВСУ
Спасибо за ежедневный подвиг
Бывший форвард "Днепра", "Динамо" и сборной Украины Роман Зозуля поздравил украинских защитников и защитниц с Днем Вооруженных сил Украины.
"В этом году я жене столько раз не признавался в своей любви и преданности, сколько раз это делал в адрес ВСУ. Наши воины развалили "вторую армию мира", развалят и дьявольскую империю. Верим в ВСУ и благодарим за ежедневный подвиг!
С Днем Вооруженных Сил Украины! Я с вами с самого начала и до нашей победы!" - написал Роман Зозуля на своей странице в соцсетях.
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