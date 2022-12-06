Где сейчас игроки Днепра, игравшие в финале Лиги Европы 2015 – Видео
Новое видео от Кости Фолстена
fc-dnipro.com.ua
Не только киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" могут похвастаться высокими достижениями в еврокубках. Ни для кого из вас не будет новостью, что в сезоне 2014/2015 в финале Лиги Европы испанской "Севильи" противостоял "Днепр". Клуб, которого сейчас нет. Но который тогда достойно играл на евроарене.
В своем новом видео Костя Фолстен собрал для вас информацию, где футболисты днепрян того состава, чем они живут и занимаются. Быстро жмите на видео и смотрите, что произошло с тем серебряным коллективом "Днепра". Приятного просмотра!
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