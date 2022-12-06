Иранские беспилотники вернулись? Россия атаковала Днепропетровщину дронами
Официальная информация от чиновника
фото из свободных источников
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что во вторник вечером, шестого декабря, Россия атаковала Днепропетровщину дронами.
"Российские оккупанты решили на ночь поздравить нас с Днем ВСУ. Неудачники.
Их ночные "байкеры" будут припаркованы.
Сохраняем спокойствие. И информационную тишину", – написал чиновник.
Добавим, что ранее спикеры ВСУ сообщали о том, что Россия стала меньше использовать беспилотники из-за наступления морозов.
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Источник:Микола Лукашук
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