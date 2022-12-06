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Иранские беспилотники вернулись? Россия атаковала Днепропетровщину дронами

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Официальная информация от чиновника

Иранские беспилотники вернулись? Россия атаковала Днепропетровщину дронами

фото из свободных источников

UA-Футбол
Новина українською

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что во вторник вечером, шестого декабря, Россия атаковала Днепропетровщину дронами.

"Российские оккупанты решили на ночь поздравить нас с Днем ВСУ. Неудачники.

Их ночные "байкеры" будут припаркованы.

Сохраняем спокойствие. И информационную тишину", – написал чиновник.

Добавим, что ранее спикеры ВСУ сообщали о том, что Россия стала меньше использовать беспилотники из-за наступления морозов.

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В статье: война с россией
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Источник:
Микола Лукашук

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