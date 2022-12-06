Зеленский: Для меня честь – провести весь день вместе с нашими защитниками и защитницами

Президент Украины Владимир Зеленский видеообращением подытожил очередной день полномасштабной войны с Россией. Сегодня, шестого декабря, глава государства посетил прифронтовую зону. В частности, побывал в Славянске Донецкой области.

"Сегодня для меня честь – провести весь день вместе с нашими защитниками и защитницами.

Утром я был на Донетчине – поблагодарил бойцов, защищающих наше государство на наиболее опасных и ответственных направлениях. Бьющихся на Сватовском, Бахмутском, Авдеевском и других направлениях в Донецкой и Луганской областях.

Вручил воинам государственные награды и ордена.

Был на Харьковщине – поблагодарил врачей, которые спасают наших бойцов. Вручил награды участвующим в освобождении региона бойцам, которые продолжают выгонять оккупантов из Украины.

Вечером в Мариинском дворце – наши герои, родные наших воинов, командиры и представители боевых бригад и подразделений, которые только что прибыли с фронта и снова возвращаются на передовую.

Хочу сказать именно то, что сегодня в сердце каждого украинца: я благодарю вас! Спасибо – всем солдатам и матросам, всем сержантам и старшинам, всем офицерам и генералам, и обязательно – всем папам и мамам украинских воинов. И желаю всем нам одного – победы!", - сказал глава государства.