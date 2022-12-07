Шахеды вернулись. Ночью россияне атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что россияне в ночь на среду, 7 декабря, атаковали область дронами-камикадзе, тяжелой артиллерией и "Ураганами".

При этом он отмечает эффективную работу военных из Воздушного командования "Схід": "Сбили все восемь вражеских беспилотников, которые враг направил на область. Предварительно это были Shahed-136".

Также, по его информации, россияне 7 раз ударили из "Ураганов" и тяжелой артиллерии по - Марганецкому и Никопольскому общинам. Люди не пострадали, однако в Никополе пострадали до десятка частных домов, хозяйственные постройки и газопроводы. Разрушения получили несколько магазинов, офисные здания и колледж.

Заметим, что россияне уже долгое время не использовали иранские дроны-камикадзе. Накануне спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предположил, что враг использовал первую партию, полученную от Ирана.

Напомним, в ноябре секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью The Guardian заявил, что украинские силы уничтожили в Крыму иранцев, помогавших россиянам управлять беспилотниками "Shahed-136".