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ВСУ уничтожили за сутки 14 шахедов, авиация нанесла более 20 ударов по врагу

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Почти достигли паритета в вылетах авиации

ВСУ уничтожили за сутки 14 шахедов, авиация нанесла более 20 ударов по врагу

фото - Генштаб ЗСУ

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Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке среды сообщает, что за прошедшие сутки – 6 декабря – украинские воины сбили 14 ударных дронов типа Shahed-136. Кроме того были сбиты один БпЛА Орлан-10 и еще 2 вражеских беспилотников, тип которых уточняется.

Авиация Сил обороны во вторник нанесла 22 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 4 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили пункт управления, три района сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и боеприпасов оккупантов.

В то же время россияне во вторник нанесли 10 ракетных и 33 авиационных удара, совершили 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Как сообщает Генштаб, армия РФ пытается наступать на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях, обороняясь при этом на Купянском, Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях.

Указывается, что ВСУ во вторник отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Яковлевка, Бахмут, Белая Гора, Курдюмовка, Новобахмутовка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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