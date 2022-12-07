Министр обороны Украины Резников рассказал, сколько ракет осталось в РФ после последнего обстрела

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские оккупанты вышли за пределы резерва ракет, который необходим для защиты самой РФ. У кремля осталось менее 13% запаса ракет типа Искандер, в то время как их необходимо иметь хотя бы 25-30%.

"Они многое уже делали без просчета своих собственных последствий. Они действительно используют запас крылатых и баллистических ракет, по многим позициям зашли уже далеко за пределы необходимого им резерва на случай нападения на них".

Также после атаки 5 декабря у РФ осталось около 30% запаса ракет Калибр. Производить новые возможность очень низкая. В то же время у орков тысячи ракет к установкам С-300, которыми российские террористы обстреливают Харьковскую, Запорожскую, Донецкую, Херсонскую и Луганскую области.

"Единственное, чтобы мы уже так не очень сильно радовались, потому что у них большой запас ракет С-300, тысячи. Они позволяют им быть не только ракетами противовоздушной обороны, они запускают их в режиме земля-земля".