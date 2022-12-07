Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке среды, 7 декабря, сообщает, что в городе Курск и области распространяются слухи о возможном вторжении украинской армии.

В этой связи продолжается фортификационное оборудование оборонных позиций в приграничных с Украиной районах.

При этом в области растет количество погибших оккупантов среди мобилизованных, о чем свидетельствуют местные средства массовой информации. Как следствие, из-за информации о человеческих потерях, войну в Украине все меньше поддерживает молодое поколение россиян, указывает Генштаб.

Добавим, что активно готовятся к обороне и в Белгородской области. В частности, во вторник губернатор Гладков проверил, как идет ход строительства защитной линии, а также объявил о формировании отрядов территориальной обороны.

По его словам, в ряды Белгородской ТрО (ничего сами придумать не могут, все воруют у других – прим. ред.) войдут те, кто по состоянию здоровья или из-за возраст не может быть призван в армию, но «имеет боевой опыт и большое желание в случае необходимости стать в защиту своего родного дома и своей семьи».