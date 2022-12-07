Пентагон: США не будут препятствовать развитию ударного потенциала большой дальности Украины
Оружием нашего производства можно стрелять хоть по бункеру путлера
Getty Images / Global Images Ukraine
США не мешают Украине производить вооружение, которым можно наносить удары по территории РФ. Об этом заявил руководитель Пентагона Ллойд Остин, его цитирует канал CNN. Вашингтон не работает над тем, чтобы помешать Украине разрабатывать собственные дальнобойные средства, которые могут бить по территории России:
"Мы не работаем над тем, чтобы помешать Украине развивать свои возможности".
Ранее в Государственном департаменте заявили, что США продолжают следовать политике, которая заключается в непредоставлении Украине наступательных вооружений, чтобы она не могла наносить удары по территории России.
Выступая на пресс-конференции с министром обороны Ллойдом Остином, госсекретарь Блинкен сказал, что ему известно об ударах беспилотников по территории России, но у него нет дополнительной информации.
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