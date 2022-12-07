Сенат Конгресса США согласовал оборонный бюджет на 2023 год – известно, сколько выделят Украине
Осталось, чтобы Байден подписал
Getty Images / Global Images Ukraine
Профильные комитеты в Конгрессе США согласовали Закон об ассигнованиях на национальную оборону на 2023 финансовый год, начавшийся в Соединенных Штатах 1 октября. Адам Смит и Майк Роджерс, председатель и член Комитета по вооруженным силам Палаты представителей, а также Джек Рид и Джим Инхоф, председатель и член Комитета по вооруженным силам Сената опубликовали текст документа во вторник, 6 декабря.
Из него следует, что NDAA предусматривает финансирование в размере 800 млн долларов в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), которая обеспечивает поддержку украинским вооруженным силам (ВСУ), а также надзор за ее предоставлением.
Пакет USAI "подтверждает неизменную приверженность США поддержке Украины путем удовлетворения ее самых неотложных потребностей, а также наращиванию потенциала ВСУ для защиты ее суверенитета в долгосрочной перспективе". Общий объем оборонного бюджета США составит 858 млрд долларов.
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