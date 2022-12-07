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В сумме уже больше 1600 беспилотников. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Общие новости
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По состоянию на утро 7 декабря

В сумме уже больше 1600 беспилотников. Генштаб обновил данные о потерях россиян

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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях армии РФ с 24 февраля по 07 декабря.

За вторник снова было уничтожено более полутысячи оккупантов (540), таким образом потери личного состава армии РФ составляют около 92740 человек.

За вторник также были уничтожены 53 единицы военной техники, в том числе 14 беспилотников.

  • танков - 2935 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин - 5909 (+4) ед,
  • артиллерийских систем - 1923 (+8) ед,
  • РСЗО - 395 (+0) ед,
  • средства ПВО - 211 (+0) ед,
  • самолетов - 281 (+0) ед,
  • вертолетов - 264 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1601 (+14),
  • крылатые ракеты – 592 (+0),
  • корабли /катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4526 (+21) ед,
  • специальная техника – 163 (+0).
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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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