Генштаб: В армии Беларуси растет недовольство Лукашенко из-за угрозы втягивания в войну

В белорусской армии растет недовольство режимом диктатора Александра Лукашенко из-за угрозы прямого втягивания Беларуси в войну России против Украины. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

"На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. На полигонах республики Беларусь идет подготовка вражеских подразделений. Эта страна продолжает поддерживать вооруженную агрессию российской федерации против Украины, предоставляя территорию и воздушное пространство для нанесения ракетных и авиационных ударов".

"Растет недовольство деятельностью военно-политического руководства Беларуси среди военнослужащих пограничной службы и вооруженных сил этой страны, из-за угрозы втягивания республики в войну с Украиной".