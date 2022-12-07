DPA: Россия снова заказала у Ирана сотни дронов и ракет

РФ все еще обращается за помощью в Иран, чтобы покрыть острую нехватку собственных ракет и беспилотников, об этом рассказали dpa дипломаты в ООН. Кремль заказал сотни иранских баллистических ракет и БПЛА.

"Нам известно, что Иран планирует увеличить поставки беспилотных летательных аппаратов и ракет в Россию в значительных количествах. Вряд ли они уже отгружены, но они явно находятся в перечне заказов".

По оценкам дипломатических кругов, между РФ и Ираном будет значительно углублено оборонное сотрудничество – с огромными последствиями для безопасности последних.