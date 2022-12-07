DPA: Россия снова заказала у Ирана сотни дронов и ракет
Будем сбивать
Reuters
РФ все еще обращается за помощью в Иран, чтобы покрыть острую нехватку собственных ракет и беспилотников, об этом рассказали dpa дипломаты в ООН. Кремль заказал сотни иранских баллистических ракет и БПЛА.
"Нам известно, что Иран планирует увеличить поставки беспилотных летательных аппаратов и ракет в Россию в значительных количествах. Вряд ли они уже отгружены, но они явно находятся в перечне заказов".
По оценкам дипломатических кругов, между РФ и Ираном будет значительно углублено оборонное сотрудничество – с огромными последствиями для безопасности последних.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Закрываем полугодие. Рух - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 7 декабря 2022
- Шахеды вернулись. Ночью россияне атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе
- Марокко выбило Испанию, Португалия уничтожила швейцарцев, Это’О избил фаната. Главные новости за 6 декабря
- Цитаишвили в Таиланде женился на своей очаровательной избраннице. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная фитнес-модель, которая фанатеет от форварда сборной Польши. ФОТО
- Красотка дня. Яркая девушка Куртуа на трибунах во время 100-го матча Тибо за сборную. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
MaximSK (Киев)
07.12.2022 в 14:16
Ответить
0
0
Sisiha (Львов)
07.12.2022 в 11:58
Ответить
+1
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн