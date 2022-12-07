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DPA: Россия снова заказала у Ирана сотни дронов и ракет

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Будем сбивать

DPA: Россия снова заказала у Ирана сотни дронов и ракет

Reuters

Новина українською

РФ все еще обращается за помощью в Иран, чтобы покрыть острую нехватку собственных ракет и беспилотников, об этом рассказали dpa дипломаты в ООН. Кремль заказал сотни иранских баллистических ракет и БПЛА.

"Нам известно, что Иран планирует увеличить поставки беспилотных летательных аппаратов и ракет в Россию в значительных количествах. Вряд ли они уже отгружены, но они явно находятся в перечне заказов".

По оценкам дипломатических кругов, между РФ и Ираном будет значительно углублено оборонное сотрудничество – с огромными последствиями для безопасности последних.

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В статье: война с россией Shahed-136
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Комментарии (2)
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MaximSK (Киев)
07.12.2022 в 14:16
Надо сделать все возможное чтобы сорвать эту поставку, пусть россия останется без ракет, надеюсь скоро этот день настанет.
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Sisiha (Львов)
07.12.2022 в 11:58
США должно вмешаться
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