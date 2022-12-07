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В Германии разоблачили группу, планировавшую переворот. Заговорщики хотели переговоров с РФ

Общие новости
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Все серьезно и очень масштабно

В Германии разоблачили группу, планировавшую переворот. Заговорщики хотели переговоров с РФ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В среду, 7 декабря, внимание Германии приковано к операции, проводимой силами спецназначения полиции. Как сообщает Spiegel, спецслужбы разоблачили террористическую группу, планировавшую свержение власти в Германии.

Обыски и аресты с санкции федеральной прокуратуры и полиции прошли в 11 федеральных землях. Всего было задержано 25 мужчин и женщин. Всего подозревается 52 человека. Участие в спецоперации приняли 3000 полицейских.

Сообщается, что лидером группировки был 71-летний принц Рейсский Генрих XIII, а также бывший военный десантник 69-летний Рюдигер фон П. Группа придерживалась идеологии рейхсбюргеров, являющихся сторонниками Немецкой империи (Второго рейха).

Что планировали террористы

По информации следствия, заговорщики планировали нападение на Бундестаг и аресты политиков, надеясь, что в результате в Германии вспыхнут беспорядки. По их замыслу часть силовиков должна была присоединиться к мятежникам, что в итоге привело бы к свержению нынешнего конституционного строя. Как сообщает Spiegel, в выбранный период в конце концов не было совершено никаких действий.

Интересно, что в группу входила бывшая депутат Бундестага, которая хорошо знает здание Рейхстага. При этом она является стрелком и владеет несколькими единицами огнестрельного оружия. Также подозреваются несколько бывших солдат Бундесвера, несколько подозреваемых являлись активистами «антиковидного движения».

Планировалось создать скрытую армию, участники заговора пытались закупать оружие, в некоторых местах даже проводились учения по стрельбам. Согласно данным следствия, у организаторов была «чрезвычайно большая сумма денег».

По планам, после свержения власти правительство должно было возглавить Генрих XIII, который должен был начать переговоры с Россией. Указывается, что, вероятно, принц Рейсский связывался с Москвой через 39-летнюю россиянку Виталию Б. Но издание указывает, что следствие не нашло доказательств, что российские власти отреагировали на планы заговорщиков.

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В статье: Германия война с россией
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Источник:
Spiegel

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Комментарии (6)
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Хиденг (Днепр)
07.12.2022 в 12:20
И тут Рюдигер накосячил…
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+2
0
avatar
WuTаng (Київ)
07.12.2022 в 12:00
Ті, хто кричать спорт внє палітіки тепер розуміють для чого в Україні є такі персонажі, як Медведчук, Суркіси, Шуфричі, Ківа? З якою ціллю створювалась опзж?
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+2
-1
Sisiha (Львов)
07.12.2022 в 11:49
Как можно устроить переворот 25 чел?
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+2
-2
George_D (Харьков)
07.12.2022 в 12:04
Кого это интересует? Зато по новости с таким названием стопудово кликнут. Этого и надо :)
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+1
-2
aleks68
07.12.2022 в 13:59
главное начать.потом найдётся масса желающих поддержать
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
07.12.2022 в 11:45
Дурнів скрізь вистачає.
Ответить
+2
0

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