В Германии разоблачили группу, планировавшую переворот. Заговорщики хотели переговоров с РФ
Все серьезно и очень масштабно
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В среду, 7 декабря, внимание Германии приковано к операции, проводимой силами спецназначения полиции. Как сообщает Spiegel, спецслужбы разоблачили террористическую группу, планировавшую свержение власти в Германии.
Обыски и аресты с санкции федеральной прокуратуры и полиции прошли в 11 федеральных землях. Всего было задержано 25 мужчин и женщин. Всего подозревается 52 человека. Участие в спецоперации приняли 3000 полицейских.
Сообщается, что лидером группировки был 71-летний принц Рейсский Генрих XIII, а также бывший военный десантник 69-летний Рюдигер фон П. Группа придерживалась идеологии рейхсбюргеров, являющихся сторонниками Немецкой империи (Второго рейха).
Что планировали террористы
По информации следствия, заговорщики планировали нападение на Бундестаг и аресты политиков, надеясь, что в результате в Германии вспыхнут беспорядки. По их замыслу часть силовиков должна была присоединиться к мятежникам, что в итоге привело бы к свержению нынешнего конституционного строя. Как сообщает Spiegel, в выбранный период в конце концов не было совершено никаких действий.
Интересно, что в группу входила бывшая депутат Бундестага, которая хорошо знает здание Рейхстага. При этом она является стрелком и владеет несколькими единицами огнестрельного оружия. Также подозреваются несколько бывших солдат Бундесвера, несколько подозреваемых являлись активистами «антиковидного движения».
Планировалось создать скрытую армию, участники заговора пытались закупать оружие, в некоторых местах даже проводились учения по стрельбам. Согласно данным следствия, у организаторов была «чрезвычайно большая сумма денег».
По планам, после свержения власти правительство должно было возглавить Генрих XIII, который должен был начать переговоры с Россией. Указывается, что, вероятно, принц Рейсский связывался с Москвой через 39-летнюю россиянку Виталию Б. Но издание указывает, что следствие не нашло доказательств, что российские власти отреагировали на планы заговорщиков.
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