Российский телеканал Дождь прекратит вещание и в Литве

В Литве вслед за Латвией аннулировали лицензию российскому телеканалу "Дождь". Об этом сообщается на сайте Литовской комиссии по радио и телевидению.

Напомним, ранее Национальный совет электронных медиа Латвии аннулировал лицензию "Дождю" из-за угрозы национальной безопасности и общественному порядку. Лицензия действовала с 6 июня 2022 года и давала право на распространение контента в ЕС, РФ, США и других странах.

Решение вступит в силу в ночь на четверг, 8 декабря. Все началось с того, что ведущий оппозиционного телеканала "Дождь", якобы осуждающий нападение России на Украину, в одном из эфиров призвал россиян писать о нарушениях во время мобилизации и рассказал о том, что канал помогает в обеспечении российских солдат.

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