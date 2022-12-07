Российский телеканал Дождь прекратит вещание и в Литве
После аннулирования лицензии в Латвии
EPA
В Литве вслед за Латвией аннулировали лицензию российскому телеканалу "Дождь". Об этом сообщается на сайте Литовской комиссии по радио и телевидению.
Напомним, ранее Национальный совет электронных медиа Латвии аннулировал лицензию "Дождю" из-за угрозы национальной безопасности и общественному порядку. Лицензия действовала с 6 июня 2022 года и давала право на распространение контента в ЕС, РФ, США и других странах.
Решение вступит в силу в ночь на четверг, 8 декабря. Все началось с того, что ведущий оппозиционного телеканала "Дождь", якобы осуждающий нападение России на Украину, в одном из эфиров призвал россиян писать о нарушениях во время мобилизации и рассказал о том, что канал помогает в обеспечении российских солдат.
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