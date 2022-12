Разведка Британии рассказала, почему РФ усиленно готовит "оборону" в Белгородской области

Россия начинает расширять оборонительные позиции вдоль границы с Украиной, внутри страны и на временно оккупированных территориях, предположительно, чтобы пробудить патриотические чувства россиян. Об этом говорится в ежедневном отчете разведки Минобороны Великобритании.

В последнее время Россия начала расширять оборонные позиции вдоль международной границы с Украиной и вглубь Белгородской области. 6 декабря 2022 белгородский губернатор объявил о создании местных "отрядов самообороны".

О копании окопов в Белгороде сообщалось, по крайней мере, с апреля 2022 года, но новые сооружения, вероятно, являются более сложными системами, предназначенными для отражения механизированного нападения, говорится в обзоре.

