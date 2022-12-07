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Теперь и в Херсоне. СБУ пришла с обысками в УПЦ МП еще в трех областях Украины

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Мероприятия проводятся для исключения использования религиозных общин как ячейки "русского мира"

Теперь и в Херсоне. СБУ пришла с обысками в УПЦ МП еще в трех областях Украины

Фото: Служба безпеки України / Автор невідомий

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Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные меры на объектах Украинской православной церкви (Московского патриархата) в трех областях Украины. По информации пресс-службы СБУ, сотрудники проводят мероприятия на объектах УПЦ (МП) в Черкасской, Волынской и Херсонской областях.

Сотрудники СБУ посетили:

  • Крестовоздвиженский Чарторыйский мужской монастырь Волынской епархии УПЦ (МП).
  • Николаевский Милецкий мужской монастырь Владимир-Волынской епархии УПЦ (МП).
  • Успенский собор Украинской православной церкви (г. Херсон).
  • Управление Черкасской епархии УПЦ.
  • Свято-Михайловский кафедральный собор (г. Черкассы).
  • Воскресная школа и библиотека Черкасской епархии УПЦ (г. Черкассы).
  • Управление Уманско-Звенигородской епархии (Умань).
  • Георгиевский женский монастырь (Уманский район).
  • Храм Андрея Первозванного (г. Черкассы).
  • Свято-Троицкий Мотронинский женский монастырь (Черкасский район).
  • Красногорский Свято-Покровский женский монастырь (Золотоношский район).
  • религиозное общество Приход святителя Софрония епископа Иркутского (г. Черкассы)
  • Каневский Успенский собор (г. Канев Черкасского района)

Мероприятия проводятся СБУ совместно с Нацполицией и Нацгвардией в рамках системной работы по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине. Мероприятия проводятся в том числе по предотвращению использования религиозных общин как ячейки "русского мира" и защиты населения от провокаций и террористических актов.

При непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений (в том числе гостиничного типа) для выявления лиц, причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины и предметов, запрещенных к обращению.

Все действия совершаются в пределах действующего законодательства.

СБУ уверяет, что в своей деятельности действует исключительно в рамках Конституции Украины и действующего законодательства, а также уважительно относится к правам каждого гражданина на свободу выбора вероисповедания и мировоззрения.

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В статье: СБУ война с россией УПЦ МП
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