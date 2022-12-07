Теперь и в Херсоне. СБУ пришла с обысками в УПЦ МП еще в трех областях Украины

Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные меры на объектах Украинской православной церкви (Московского патриархата) в трех областях Украины. По информации пресс-службы СБУ, сотрудники проводят мероприятия на объектах УПЦ (МП) в Черкасской, Волынской и Херсонской областях.

Сотрудники СБУ посетили:

Крестовоздвиженский Чарторыйский мужской монастырь Волынской епархии УПЦ (МП).

Николаевский Милецкий мужской монастырь Владимир-Волынской епархии УПЦ (МП).

Успенский собор Украинской православной церкви (г. Херсон).

Управление Черкасской епархии УПЦ.

Свято-Михайловский кафедральный собор (г. Черкассы).

Воскресная школа и библиотека Черкасской епархии УПЦ (г. Черкассы).

Управление Уманско-Звенигородской епархии (Умань).

Георгиевский женский монастырь (Уманский район).

Храм Андрея Первозванного (г. Черкассы).

Свято-Троицкий Мотронинский женский монастырь (Черкасский район).

Красногорский Свято-Покровский женский монастырь (Золотоношский район).

религиозное общество Приход святителя Софрония епископа Иркутского (г. Черкассы)

Каневский Успенский собор (г. Канев Черкасского района)

Мероприятия проводятся СБУ совместно с Нацполицией и Нацгвардией в рамках системной работы по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине. Мероприятия проводятся в том числе по предотвращению использования религиозных общин как ячейки "русского мира" и защиты населения от провокаций и террористических актов.

При непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений (в том числе гостиничного типа) для выявления лиц, причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины и предметов, запрещенных к обращению.

Все действия совершаются в пределах действующего законодательства.

СБУ уверяет, что в своей деятельности действует исключительно в рамках Конституции Украины и действующего законодательства, а также уважительно относится к правам каждого гражданина на свободу выбора вероисповедания и мировоззрения.