Теперь и в Херсоне. СБУ пришла с обысками в УПЦ МП еще в трех областях Украины
Мероприятия проводятся для исключения использования религиозных общин как ячейки "русского мира"
Фото: Служба безпеки України / Автор невідомий
Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные меры на объектах Украинской православной церкви (Московского патриархата) в трех областях Украины. По информации пресс-службы СБУ, сотрудники проводят мероприятия на объектах УПЦ (МП) в Черкасской, Волынской и Херсонской областях.
Сотрудники СБУ посетили:
- Крестовоздвиженский Чарторыйский мужской монастырь Волынской епархии УПЦ (МП).
- Николаевский Милецкий мужской монастырь Владимир-Волынской епархии УПЦ (МП).
- Успенский собор Украинской православной церкви (г. Херсон).
- Управление Черкасской епархии УПЦ.
- Свято-Михайловский кафедральный собор (г. Черкассы).
- Воскресная школа и библиотека Черкасской епархии УПЦ (г. Черкассы).
- Управление Уманско-Звенигородской епархии (Умань).
- Георгиевский женский монастырь (Уманский район).
- Храм Андрея Первозванного (г. Черкассы).
- Свято-Троицкий Мотронинский женский монастырь (Черкасский район).
- Красногорский Свято-Покровский женский монастырь (Золотоношский район).
- религиозное общество Приход святителя Софрония епископа Иркутского (г. Черкассы)
- Каневский Успенский собор (г. Канев Черкасского района)
Мероприятия проводятся СБУ совместно с Нацполицией и Нацгвардией в рамках системной работы по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине. Мероприятия проводятся в том числе по предотвращению использования религиозных общин как ячейки "русского мира" и защиты населения от провокаций и террористических актов.
При непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений (в том числе гостиничного типа) для выявления лиц, причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины и предметов, запрещенных к обращению.
Все действия совершаются в пределах действующего законодательства.
СБУ уверяет, что в своей деятельности действует исключительно в рамках Конституции Украины и действующего законодательства, а также уважительно относится к правам каждого гражданина на свободу выбора вероисповедания и мировоззрения.
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