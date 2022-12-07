FT: У ВСУ теперь нет ограничений по расстоянию ударов по РФ. Скоро и Россия не будет иметь безопасных зон
Детали – внутри
У Украины теперь нет ограничений по расстоянию ударов по территории России. Вскоре эти удары могут достичь Сибири. Об этом заявил Financial Times советник украинского правительства по обороне.
В материале на сайте издания указано, что на этой неделе Киев продемонстрировал, что может наносить дальние удары без западного оборудования после того, как запустил беспилотники своего производства, поразившие три военных базы в глубине России. Одна из них – всего в 160 км от Москвы.
Представители украинского министерства обороны и аналитики заявили, что эти атаки являются частью новой тактики, направленной на то, чтобы сорвать российское военное планирование и взбудоражить общественность, показав, что "нигде в РФ небезопасно".
"Атаки повторяются. У нас нет ограничений относительно дальности, и вскоре мы сможем поразить все цели на территории России, в том числе в Сибири. В Украине мы знаем, как трудно защищаться от таких атак с воздуха. Вскоре и у России не будет безопасных зон".
Популярное сейчас
- Министр обороны Украины Резников рассказал, сколько ракет осталось в РФ после последнего обстрела
- "Зима – ключевой этап войны". Данилов рассказал, когда ВСУ зайдут в Луганск, Донецк и Севастополь
- Марокко выбило Испанию, Португалия уничтожила швейцарцев, Это’О избил фаната. Главные новости за 6 декабря
- Не может бросить УАФ на произвол судьбы. Павелко на Исполкоме УАФ заявил о давлении со стороны Банковой
- Красотка дня. Яркая девушка Куртуа на трибунах во время 100-го матча Тибо за сборную. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная подруга главного открытия чемпионата мира Коди Гакпо. ФОТО
Новости по теме
- 23:17 Украинские Зеленский: Для меня честь – провести весь день вместе с нашими защитниками и защитницами
- 22:43 Украинские Иранские беспилотники вернулись? Россия атаковала Днепропетровщину дронами
- 14:59 Украинские Венгрия заблокировала 18 млрд евро для Киева от ЕС – страна также отказалась тренировать воинов ВСУ