  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. FT: У ВСУ теперь нет ограничений по расстоянию ударов по РФ. Скоро и Россия не будет иметь безопасных зон
В тренде

FT: У ВСУ теперь нет ограничений по расстоянию ударов по РФ. Скоро и Россия не будет иметь безопасных зон

Общие новости
(1 голосов)

Детали – внутри

FT: У ВСУ теперь нет ограничений по расстоянию ударов по РФ. Скоро и Россия не будет иметь безопасных зон

Новина українською

У Украины теперь нет ограничений по расстоянию ударов по территории России. Вскоре эти удары могут достичь Сибири. Об этом заявил Financial Times советник украинского правительства по обороне.

В материале на сайте издания указано, что на этой неделе Киев продемонстрировал, что может наносить дальние удары без западного оборудования после того, как запустил беспилотники своего производства, поразившие три военных базы в глубине России. Одна из них – всего в 160 км от Москвы.

Представители украинского министерства обороны и аналитики заявили, что эти атаки являются частью новой тактики, направленной на то, чтобы сорвать российское военное планирование и взбудоражить общественность, показав, что "нигде в РФ небезопасно".

"Атаки повторяются. У нас нет ограничений относительно дальности, и вскоре мы сможем поразить все цели на территории России, в том числе в Сибири. В Украине мы знаем, как трудно защищаться от таких атак с воздуха. Вскоре и у России не будет безопасных зон".

Читайте такжеПрезидент отметил наградой пилота Ми-8, вернувшегося из заблокированного Мариуполя на одном двигателе

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
FT

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде