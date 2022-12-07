FT: У ВСУ теперь нет ограничений по расстоянию ударов по РФ. Скоро и Россия не будет иметь безопасных зон

У Украины теперь нет ограничений по расстоянию ударов по территории России. Вскоре эти удары могут достичь Сибири. Об этом заявил Financial Times советник украинского правительства по обороне.

В материале на сайте издания указано, что на этой неделе Киев продемонстрировал, что может наносить дальние удары без западного оборудования после того, как запустил беспилотники своего производства, поразившие три военных базы в глубине России. Одна из них – всего в 160 км от Москвы.

Представители украинского министерства обороны и аналитики заявили, что эти атаки являются частью новой тактики, направленной на то, чтобы сорвать российское военное планирование и взбудоражить общественность, показав, что "нигде в РФ небезопасно".

"Атаки повторяются. У нас нет ограничений относительно дальности, и вскоре мы сможем поразить все цели на территории России, в том числе в Сибири. В Украине мы знаем, как трудно защищаться от таких атак с воздуха. Вскоре и у России не будет безопасных зон".