СМИ: США отреагировали на идею поставки Украине танков Leopard из Германии
Господин Шольц, сказали, что можно!
FAZ
США дали понять правительству Германии, что поддерживают поставку немецких основных боевых танков Leopard 2 в Украину, если Берлин решится это сделать. Об этом немецкому изданию FAZ сообщили два источника, имеющих доступ к конфиденциальной информации из двух стран.
Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан уже сообщил об этом советнику канцлера по внешней политике Енсу Плетнеру в октябре.
Салливан сказал Плетнеру по телефону, что США приветствовали бы поставку Германией Leopard 2, но это должно быть сделано по инициативе Германии. Уточняется, что США не просили Германию осуществлять подобные поставки.
При этом второй источник сообщил, что Салливан дал понять Плетнеру в октябре, что было бы "хорошо", если бы Германия поставила эти танки.
Олаф Шольц неоднократно подчеркивал, что Германия действует по этому вопросу в унисон со своими ближайшими союзниками.
Только из запасов производителей Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann Германия может предоставить 80 единиц в короткие сроки.
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