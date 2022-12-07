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Лавров: РФ готова обсудить предложения по прекращению войны в Украине, но должны учитывать наши интересы

Общие новости
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(3 голосов)

На россии снова заговорили о возможных переговорах

Лавров: РФ готова обсудить предложения по прекращению войны в Украине, но должны учитывать наши интересы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в России якобы готовы обсудить предложения по прекращению войны в Украине.

Об этом сообщает пропагандистское издание РИА Новости.

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"Если будет серьезное предложение о том, как остановить конфликт в Украине, мы готовы говорить, но оно должно учитывать интересы России", - сказал глава МИД страны-оккупанта.

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В статье: война с россией сергей лавров
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Комментарии (2)
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Лекарь (село Дарниця)
07.12.2022 в 16:16
Вивод військ, повернення на кордони 91 року. Видача та покарання винних. Ядерне роззброєння. Видшкодування усіх збитків. Ось такі "серьйозні пропозиції"
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aleks68
07.12.2022 в 16:01
тупая лошадь об интересах паРАШИ?лаптеголовые идиоты не понимают что нажили себе врага в лице Украины до конца своей помойки-недоимперии?нет у ..... тварей никаких интересов.условия Украины-вон с нашей земли,возмещение ущерба,возвращение пленных и угнанных,выдача военных преступников.это для начала
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