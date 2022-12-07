Лавров: РФ готова обсудить предложения по прекращению войны в Украине, но должны учитывать наши интересы
На россии снова заговорили о возможных переговорах
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в России якобы готовы обсудить предложения по прекращению войны в Украине.
Об этом сообщает пропагандистское издание РИА Новости.
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"Если будет серьезное предложение о том, как остановить конфликт в Украине, мы готовы говорить, но оно должно учитывать интересы России", - сказал глава МИД страны-оккупанта.
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Комментарии (2)
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Лекарь (село Дарниця)
07.12.2022 в 16:16
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aleks68
07.12.2022 в 16:01
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