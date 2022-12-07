Лавров: РФ готова обсудить предложения по прекращению войны в Украине, но должны учитывать наши интересы

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в России якобы готовы обсудить предложения по прекращению войны в Украине.

Об этом сообщает пропагандистское издание РИА Новости.

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"Если будет серьезное предложение о том, как остановить конфликт в Украине, мы готовы говорить, но оно должно учитывать интересы России", - сказал глава МИД страны-оккупанта.