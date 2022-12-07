В энергосистеме сохраняется существенный дефицит, - Укрэнерго

В украинской энергетической системе продолжает сохраняться существенный дефицит. Облэнерго доказаны лимиты потребления электроэнергии.

Об этом сообщает Укрэнерго.

"В энергосистеме все еще сохраняется существенный дефицит, всем облэнерго доказаны лимиты потребления электроэнергии. К сожалению, уже есть регионы, где превышены лимиты потребления, поэтому применен режим аварийных отключений", - говорится в сообщении.

Читайте также Иранские беспилотники вернулись? Россия атаковала Днепропетровщину дронами

При этом Украина продолжает возобновление энергосистемы после ракетной атаки. На атомных станциях блоки, которые отключались из-за повреждений электросетей, загружают в плановые показатели.

"Сохраняется сложная ситуация на востоке страны - враг вчера вечером повторно обстрелял сразу несколько объектов энергетической инфраструктуры, в то время как температура в этом регионе достигла отметки -17С. В настоящее время продолжаются круглосуточные аварийно-ремонтные работы", - отметили в Укрэнерго.

Ремонтники ликвидируют последствия ракетной атаки в Киевской и Одесской областях.

Чтобы понять какие графики отключения действуют в каждом отдельном регионе, Укрэнерго рекомендует следить за сообщениями облэнерго. Их список можно найти по ссылке.