Российские войска ударили по центру Курахово, среди гражданских есть много погибших и раненные - ФОТО, ВИДЕО
По последней информации, 8 человек погибли, 5 - ранены
фото из соцсетей
Российские войска мощно обстреляли Курахово в Донецкой области. В результате чего по меньшей мере 8 человек погибли, а пять получили ранения.
Об этом сообща.т Telegram-канал главы Донецкой ОВО Павла Кириленко и местные СМИ.
По словам Кириленко, российские оккупанты нанесли удар по центру.
"Враг обстрелял населенный пункт из реактивных систем залпового огня. Под огнем оказались рынок, автостанция, заправки, жилые дома. 8 человек погибли, 5 - ранены! Информация обновляется!" - написал заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.
Под огнем оказались рынок, автостанция, заправки, жилые дома.
"Курахово в Донецкой области попало под сильный обстрел, есть погибшие... Последствия обстрела центра Курахового - много погибших", - тем временем пишут местные издания.
По данным журналистов, "прилет" был, в частности, в районе рынка.
Напомним, только недавно стало известно о том, что оккупанты обстреляли центр поселка Ямполь Донецкой области. В это время там люди получали гуманитарку, в результате вражеской атаки три человека ранены.
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