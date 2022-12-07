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Time назвал Зеленского и "дух Украины" человеком 2022 года

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Журнал подводит итоги уходящего года

Time назвал Зеленского и "дух Украины" человеком 2022 года

twitter.com/TIME

Новина українською

Американский журнал Time назвал президента Владимира Зеленского и "дух Украины" символом 2022 года.

"В своей жизни многие украинцы хватали любое оружие, которое могли найти, и бежали защищать свои города от захватчиков, вооруженных танками и ударными вертолетами.

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Успех Зеленского как военного лидера основывается на том, что мужество является заразным. Это (мужество - ред.) распространилось среди политического руководства Украины в первые дни вторжения, когда все поняли, что президент "застрял" (остался в Киеве - ред.). Если это кажется естественным для лидера во время кризиса, подумайте об историческом прецеденте", - пишет Time.

В частности, Time вспоминает экс-президента Украины Виктора Януковича, который сбежал из Киева в 2014 году и до сих пор проживает в России.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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