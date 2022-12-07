  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. На войне с российскими оккупантами героически погиб фанат Карпат Ярослав Корда
В тренде

На войне с российскими оккупантами героически погиб фанат Карпат Ярослав Корда

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Война забирает лучших сынов Украины

На войне с российскими оккупантами героически погиб фанат Карпат Ярослав Корда

Карпати Львів

Новина українською

Фанат львовских "Карпат" Ярослав Корда героически погиб на войне с РФ при выполнении боевой задачи.

"Защищая Украину, погиб фанат львовских "Карпат" Ярослав Корда. Искренние соболезнования родным и близким. Вечная память Герою!", – сообщил львовский клуб.

Читайте такжеДвое фанатов Карпат погибли на войне с россией

Напомним, что Украина противостоит военной агрессии российской федерации уже 287-й день.

На войне с российскими оккупантами героически погиб фанат Карпат Ярослав Корда - изображение 1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Будєм разбіратся (Київ)
07.12.2022 в 17:54
Вічна пам’ять Герою
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде