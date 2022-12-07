На войне с российскими оккупантами героически погиб фанат Карпат Ярослав Корда
Война забирает лучших сынов Украины
Карпати Львів
Фанат львовских "
"Защищая Украину, погиб фанат львовских "Карпат" Ярослав Корда. Искренние соболезнования родным и близким. Вечная память Герою!", – сообщил львовский клуб.
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Напомним, что Украина противостоит военной агрессии российской федерации уже 287-й день.
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07.12.2022 в 17:54
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